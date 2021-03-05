Суд оставил под стражей хозяйку тюменского пансионата, где сгорели пенсионеры

В Тюменской области суд продлил срок заключения под стражей хозяйке нелегального пансионата для пожилых людей, где при пожаре погибли несколько человек. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Тюменского областного суда.

Отмечается, что суд продлил срок содержания под стражей на три месяца. По данным информагентства, нелегальный пансионат находился в поселке Боровский. Пожар там произошел 9 января. В результате семь человек погибли. Через два дня после ЧП хозяйку дома престарелых поместил под стражу.