Важное 10 ноября 2022, 17:28 Владельца сгоревшего кафе в Костроме арестовали на два месяца Суд арестовал хозяина сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме Мирзоева до 5 января 2023 года

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Басманный суд Москвы арестовал до 5 января 2023 года владельца сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме Ихтияра Мирзоева. Об этом сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Ранее о задержании предпринимателя сообщил Следственный комитет. В отношении него возбудили дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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Незадолго до проведения плановой проверки пожарного надзора Мирзоев сменил арендатора заведения. Прибывшие на место сотрудники не смогли провести проверку.

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Мирзоев являлся депутатом думы Костромской области. После случившегося генсовет фракции «Единая Россия» приостановил его полномочия.

Пожар в клубе «Полигоне» произошел в ночь на 5 ноября. Пламя распространилось на площади в 3,5 тысячи квадратных метров,13 человек погибли, писало ИА Nation News.

Сам Мирзоев объяснял, что всего лишь сдавал здание в аренду и отношения к работе ночного клуба не имел.