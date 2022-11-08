Владелец сгоревшего клуба в Костроме сменил арендатора перед проверкой | 360°

Общество 08 ноября 2022, 14:32 Владелец сгоревшего клуба в Костроме сменил арендатора перед проверкой ТАСС: хозяин клуба «Полигон» в Костроме поменял арендатора перед проверкой пожарных РИА «Новости»

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Владелец сгоревшего в Костроме развлекательного заведения «Полигон» перед пожаром поменял арендатора здания, что сделало невозможным запланированную проверку сотрудниками Государственного пожарного надзора. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В период с 2016 по 2018 год, напомнил источник, в России действовал мораторий на проверку объектов малого бизнеса. Проверку ООО «Полигон» согласовали на октябрь 2019-го, однако в декабре 2018-го владелец здания Ихтияр Мирзоев сдал его в аренду ООО «Империя».

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Прибывшие на место инспекторы планировали проверить ООО «Полигон», однако им ответили, что организация не работает в этом здании. Надзорное ведомство составило акт о невозможности проведения плановых проверочных мероприятий.

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На 2020 год утвердили новый план проверок, а новый арендатор, ООО «Империя», в него уже не попал.

Правоохранители не исключают, что таким образом владельцы здания избежали плановой проверки Госпожнадзора.

Генеральный совет «Единой России» приостановил полномочия Мирзоева, который является депутатом думы Костромской области. Сам владелец клуба пояснил, что всего лишь сдавал помещение в аренду и не имеет отношения к ООО «Империя», открывшему в нем ночной клуб.

Возгорание в кафе «Полигон» произошло ночью 5 ноября. Пламя охватило площадь 3,5 тысячи квадратных метров,13 человек погибли.