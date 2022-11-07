ЕР приостановила членство депутата, который владел сгоревшим кафе «Полигон» | 360°

Происшествия 07 ноября 2022, 19:48 ЕР приостановила членство депутата, который владел сгоревшим кафе «Полигон» Владельца сгоревшего в Костроме кафе временно лишили депутатского мандата РИА "Новости"

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Президиум генсовета «Единой России» принял решение о приостановке членства депутата облдумы Ихтияра Мирзоева, владеющего зданием сгоревшего клуба «Полигон». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это сделано на основании решения партийной комиссии по этике и личного заявления депутата, который владеет кафе „Полигон“», — говорится в сообщении

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Пожар в кафе «Полигон» в Костроме произошел в ночь на 5 ноября. На данный момент известно о 13 погибших, из заведения эвакуировали 250 человек. Позже выяснилось, что здание принадлежит члену партии «Единая Россия».

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Ранее собственник здания сгоревшего кафе «Полигон» сообщил, что сдавал все помещения в аренду. По словам депутата, никакого отношения к работе компании, которая открыла ночное заведение, он не имел.

Мирзоев заверил, что с директором «Империи», организовавшей кафе, Натальей Беленоговой, у него были деловые отношения. Он сдал часть здания в аренду «Империи», директора которой задержали в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.