Важное 28 ноября 2022, 11:15 Устроившего стрельбу в университете Перми попросили приговорить к пожизненному заключению Прокуратура попросила дать Бекмансурову пожизненное за расстрел людей в Перми

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Гособвинение попросило дать пожизненный срок Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском университете. Об этом сообщил ТАСС.

Представитель гособвинения Максим Филиппов попросил суд признать фигуранта дела виновным в убийстве людей, покушении на убийство двух и более человек, посягательстве на жизнь сотрудника внутренних органов, а также в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений.

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«Предлагаем назначить Бекмансурову наказание в виде пожизненного лишения свободы», — заявил Филиппов.

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Он предположил, что Бекмансуров опасен для общества. Молодой человек устроил стрельбу в Пермском университете 20 сентября 2021 года. Шесть человек погибли, пострадали около 40.

Эксперты провели психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой показали вменяемость Бекмансурова. Обвиняемый ранее признал свою вину в содеянном.