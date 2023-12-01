Эксклюзив 01 декабря 2023, 14:47 «Вернули мне жизнь». Мать — о поисках найденной в Калужской области 8-летней дочери Мать похищенной в Козельске восьмилетней девочки: преступники знали ее в лицо

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Похищенная в Козельске восьмилетняя девочка вернулась домой. Мать девочки Ирина Липовая рассказала «360» об обстоятельствах произошедшего и самочувствии дочери.

Подавлена и шокирована

«Я верила, что она вернется. <…> Но это был ад, который не дай бог никому пережить. <…> Они вернули мне жизнь», — сказала она.

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Женщина поблагодарила людей, которые участвовали в поисках, представителей Следкома и полиции. Она много времени провела у правоохранителей, а в два часа ночи 1 декабря ребенка привезли. По ее словам, дочь пострадала психологически.

«Она подавлена, она в шоке, но она дома, и мы ее отогреем», — заявила мать.

Знали в лицо

Ирина Липовая рассказала об обстоятельствах возвращения дочери. О том, что ее обнаружили, она узнала, будучи в полиции.

«Сказали, что нашлась девочка в Белеве. Еще фотографии не было. Единственное, спросила, жива ли она. Сказали, живая, и показали фотографию», — рассказала женщина.

О задержании подозреваемых в похищении она услышала от журналистов. Предположений о том, кто это мог быть, у Ирины Липовой нет.

Даже не знаю. У меня дом-работа-дом, моя жизнь — это ребенок. Я работаю в [монастыре] Оптиной пустыни. У меня шок. Я просто мать-одиночка, а не какой-то там олигарх. Ирина Липовая

Мать девочки предположила, что люди знали девочку в лицо — в тот день она надела другую куртку и шапку. К тому же именно в то время, когда произошло похищение, она находилась одна. Обычно, по словам женщины, школьница на учебе или с ней на работе.

«Эти люди знали, что в этот промежуток два часа меня нет», — сказала она.

Маршрут автобуса

Школьный автобус высадил девочку и других детей у средней школы № 3, почти в километре от дома. Ирина Липовая сказала, что вместе с другими местными жителями просила подвозить школьников ближе.

«Мы, мамы, всегда боялись. Ну, маршрут так проложен. Просили, чтобы привозили к остановке, куда ходит маршрутное такси. Надеюсь, теперь этот вопрос решится», — сказала она.

Пока дети проходят по сложному, по словам Ирины Липовой, участку между улицами Гагарина и Гвардейской. Зимой там сугробы и бездомные собаки.