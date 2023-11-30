Криминал 30 ноября 2023, 14:53 Восьмилетнюю школьницу похитили в Калужской области и требуют выкуп СК возбудил уголовное дело после пропажи восьмилетней школьницы под Калугой РИА «Новости»

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Восьмилетняя девочка пропала в Калужской области. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ребенок исчез 29 ноября в Козельске. Сейчас школьницу ищут полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Обстоятельствами пропажи девочки занимаются следователи по особо важным делам и криминалисты.

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Приметы школьницы: рост 132 сантиметра, нормальное телосложение, волосы русые, глаза карие. В день исчезновения была одета в золотистую куртку, черные шапку и брюки, белые сапоги.

По данным Telegram-канала Shot, девочку похитили, и теперь злоумышленники требуют от матери 1,5 миллиона рублей в криптовалюте. Школьница попала после уроков, не дойдя буквально 700 метров до дома. Мать начала волноваться и звонить дочери, но телефон был выключен.

Ранее еще одна девочка-подросток пропала в Тюмени. Тело 16-летней школьницы нашли спустя неделю после исчезновения, обстоятельства смерти не разглашали.