30 ноября 2023, 21:31
Пропавшую под Калугой девочку нашли в Тульской области
Представитель МВД Волк: пропавшую под Калугой школьницу нашли в Тульской области
Пропавшую в Калужской области восьмилетнюю девочку обнаружили плачущей под Тулой. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
«Неравнодушные граждане заметили плачущую девочку в Белевском районе Тульской области на обочине проезжей части. О произошедшем они сообщили полицейским», — отметила Волк.
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По ее словам, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Скоро ее отправят домой. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося.
Информация о пропавшей школьнице появилась днем 30 ноября. Злоумышленники требовали от матери девочки выкуп 1,5 миллиона рублей в криптовалюте.
Об обнаружении пропавшей стало известно вечером. По данным СК по Калужской области, расследование уголовного дела продолжится. Девочку отправят в Козельск, где с ней будут работать правоохранители.
Дети
МВД РФ
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