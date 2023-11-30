Происшествия 30 ноября 2023, 21:31 Пропавшую под Калугой девочку нашли в Тульской области Представитель МВД Волк: пропавшую под Калугой школьницу нашли в Тульской области Unsplash

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Пропавшую в Калужской области восьмилетнюю девочку обнаружили плачущей под Тулой. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«Неравнодушные граждане заметили плачущую девочку в Белевском районе Тульской области на обочине проезжей части. О произошедшем они сообщили полицейским», — отметила Волк.

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По ее словам, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Скоро ее отправят домой. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося.

Информация о пропавшей школьнице появилась днем 30 ноября. Злоумышленники требовали от матери девочки выкуп 1,5 миллиона рублей в криптовалюте.

Об обнаружении пропавшей стало известно вечером. По данным СК по Калужской области, расследование уголовного дела продолжится. Девочку отправят в Козельск, где с ней будут работать правоохранители.