Происшествия 01 декабря 2023, 11:39 Задержаны подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Калужской области МВД задержало подозреваемых в похищении 8-летней девочки в Калужской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области задержали в деревне Касьяново. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Мои коллеги из Главного управления уголовного розыска МВД России — настоящие профессионалы! Они оперативно установили подозреваемых <…> и задержали их сегодня», — рассказала она.

Реклама

По словам Ирины Волк, на причастность к преступлению проверяют трех мужчин и женщину. Сыщики искали злоумышленников всю ночь. Других подробностей пока нет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Девочка пропала в Козельске 29 ноября. Она не вернулась домой после уроков. Следователи возбудили уголовное дело. К поискам подключились волонтеры. СМИ писали, что ребенка похитили и от матери потребовали выкуп в размере полутора миллионов рублей. Появлялась также информация о том, что в похищении подозревают отца девочки, однако его адвокат заявил, что в тот день они вместе были в суде и мужчина технически не мог совершить преступление.