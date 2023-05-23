Криминал 23 мая 2023, 14:00 Вербовщика Дарьи Треповой внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов вербовщика Треповой Попкова РИА «Новости»

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Уехавший из России журналист Роман Попков* пополнил список террористов и экстремистов. Его анкетные данные появились в реестре Росфинмониторинга. По данным СМИ, своим вербовщиком его назвала фигурантка дела об убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова*.

В ходе допроса у следователей девушка заявила, что Попков* учил ее журналистике и предложил выполнить задание, которое ей даст знакомый. После выяснилось, что так Трепова попала под влияние агента Службы безопасности Украины.

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Роман Попков известен как бывший лидер московского отделения Национал-большевистской партии*, а после работал в ряде оппозиционных медиа. После отъезда их России журналист стал активно выступать на стороне киевского режима.

Росфинмониторинг уже внес в реестр террористов и экстремистов саму Дарью Трепову*, проходящую в качестве главной фигурантки дела об убийстве военкора Владлена Татарского, а также ее сообщника — украинца Юрия Денисова*. По версии следствия, именно он доставил статуэтку со взрывчаткой в Санкт-Петербург и передал Треповой.

Военкор Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. В помещении сдетонировало взрывное устройство, вмонтированное в статуэтку, которую принесла с собой Дарья Трепова*. Травмы различной степени тяжести после детонации получили более 50 человек.

После задержания суд отправил Трепову* в следственный изолятор. Адвокаты подали апелляцию по изменению меры пресечения подозреваемой, но Мосгорсуд оставил решение об аресте в силе.

*Роман Попков, Дарья Трепова, Юрий Денисов и Национал-большевистская партия внесены в список террористов и экстремистов