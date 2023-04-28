Важное 28 апреля 2023, 12:14 Дарью Трепову внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов РИА «Новости»

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Проходящая по уголовному делу о гибели военкора Владлена Татарского петербурженка Дарья Трепова попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Росфинмониторинг также внес в список террористов украинца Юрия Денисова. По версии следствия, он передал Треповой взрывное устройство, при детонации которого погиб военкор Владлен Татарский.

После попадания в список экстремистов и террористов российские банки замораживают счета фигурантов и приостанавливают начисление денег по закону о финансировании терроризма и экстремизма.

Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Девушка передала ему статуэтку с вмонтированным взрывным устройством. Травмы различной степени тяжести после детонации получили более 50 человек.

После задержания суд отправил Трепову в следственный изолятор. Адвокаты подали апелляцию по изменению меры пресечения подозреваемой, но Мосгорсуд оставил решение прошлой инстанции в силе.

По данным следователей, статуэтку Трепова получила через сервис доставки от украинца Юрия Денисова. После взрыва мужчина сбежал из России.

По версии ФСБ, за организацию теракта отвечали спецслужбы Украины, а также несколько российских оппозиционеров, которые проживают за границей.