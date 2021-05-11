Вахтерша первой попыталась остановить стрелка в школе Казани

Гимназию №175 в Казани, где 11 мая произошло массовое убийство, охраняла вахтерша. Именно она первой попыталась оказать сопротивление стрелку. Полноценная охрана была в школе три года назад.

«В этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад. В настоящее время услуги данного ЧОП оплачены в полном объеме», — приводит РИА «Новости» слова заместителя директора школы Галины Ухвановой со ссылкой на мэрию.

Ранее об отсутствии охраны в гимназии рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что именно вахтерша нажала тревожную кнопку и вызвала Росгвардию.

«Именно вахтерша первой преградила путь злоумышленнику, оказала ему сопротивление и успела нажать тревожную кнопку, вызвав Росгвардию. Руководство Татарстана намерено представить эту отважную женщину к награде. Абсолютно заслуженно!» — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

11 мая в гимназию №175 пришел вооруженный выпускник и открыл огонь. 19-летний молодой человек окончил это учебное заведение четыре года назад. По последним данным, погибли восемь человек, 21 получил ранения. СК завел уголовное дело по статье «Убийство двух лиц и более». 12 мая в Татарстане объявили днем траура. После ЧП власти региона проверят всех владельцев оружия в республике.

Подозреваемого в преступлении задержали. На допросе он признался, что ненавидит всех людей.