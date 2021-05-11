Стало известно об отсутствии охраны в казанской школе, где была стрельба

В казанской гимназии, где 11 мая произошло массовое убийство, не было охраны. Школа оборудована только тревожной кнопкой. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединенная с ПЦО. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

В первой половине дня 11 мая в казанской школе раздались выстрелы и прогремел взрыв. На учебное заведение напал вооруженный 19-летний выпускник. По последним данным, погибли четыре мальчика, три девочки и учительница. 16 человек получили ранения.

СМИ писали, что стрелок пришел в школу с сообщником, однако в МВД и НАК эту информацию опровергли — он действовал один. Подозреваемого в массовом убийстве задержали и отвезли в полицию. 12 мая в Татарстане объявили днем траура. Все школы города закрыли в целях безопасности. Занятий не будет и завтра.