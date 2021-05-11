Всех владельцев оружия проверят в Татарстане после стрельбы в школе

В Татарстане пройдет комплексная проверка всех владельцев оружия после массового убийства в казанской гимназии №175. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«Дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана», — приводит РИА «Новости» слова Галимовой по итогам заседания антитеррористической комиссии региона.

11 мая в казанскую гимназию №175 пришел вооруженный 19-летний выпускник. Он открыл огонь и взорвал бомбу. Погибли четыре мальчика, три девочки и учительница. Более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемого в массовом убийстве задержали. На допросе он признался в ненависти к людям.

СК завел дело по части второй статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Мэр Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в школе террористическим актом, направленным против детей.