СК опроверг сообщения о заложенной бомбе в школе Казани

Информация СМИ о заложенном в школе № 175 Казани взрывном устройстве не соответствует действительности. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила официальный представитель Следственного Комитета России Светлана Петренко.

Она пояснила, что устроивший нападение на учебное заведение Ильназ Галявиев действительно принес с собой самодельную бомбу, которую взорвал при входе. После этого он открыл стрельбу.

«Никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии следственной группой не обнаружено», — подчеркнула Петренко.

Представитель ведомства отметила, что достоверная информация о произошедшем может поступать только от правоохранительных органов, которые занимаются уголовным делом.

Сотрудники Следственного Комитета только недавно закончили осмотр пострадавшей школы. Машины правоохранителей начали уезжать с места. Оцепление вокруг учебного заведения сняли.

Утром во вторник, 11 мая, на казанскую школу № 175 напал бывший 19-летний выпускник. Молодой человек принес собой гладкоствольное ружье и устроил стрельбу по учителям и детям, которые находились внутри. Жертвами стали девять человек. Пострадали 18 школьников в возрасте от семи до 15 лет и трое взрослых.

После стрелок сдался полиции. При допросе он признался, что на массовое убийство он пошел из-за ненависти. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура по погибшим.