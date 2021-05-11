Казанский стрелок сам сдался полиции после массового убийства в школе. Видео

Устроивший стрельбу в казанской школе №175 подросток сам сдался сотрудникам полиции. Это произошло через восемь минут после нападения.

Видео с задержанием молодого человека опубликовал Telegram-канал Mash. Жертвами атаки, по официальным данным, стали восемь человек. Более 20 находятся в больницах. В городе введен режим КТО. СМИ писали о 10 жертвах атаки, но власти опровергли эти сообщения.

Подростка доставили в отдел полиции. Там он заявил правоохранителям, что отказался от своих родителей и ненавидит всех людей.

Установлено, что оружием, из которого он расстреливал учеников, молодой человек владел законно. Разрешение было получено буквально за две недели до нападения на школу.

В доме стрелка также проходит спецоперация. Во время задержания подросток заявил, что заложил у себя в квартире бомбу.