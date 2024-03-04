Криминал 04 марта 2024, 14:14 Политолога Галлямова заочно арестовали за фейки о российской армии Суд заочно арестовал политолога Галлямова за фейки об армии Zamir Usmanov/Global Look Press

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Басманный суд Москвы заочно арестовал российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о фейках об армии. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Инстанция рассмотрела ходатайство следствия об избрании меры пресечения Галлямову*, обвиняемому по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России».

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«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию России, либо с момента задержания политолога в стране.

В конце февраля суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* по делу о распространении фейков о ВС России. Политику грозит до 10 лет тюрьмы.

*Физические лица, выполняющие функции иностранного агента в России.