Эксклюзив 07 декабря 2023, 10:04 Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 в Брянске Источник «360»: ученица 8 класса устроила стрельбу в гимназии Брянска РИА «Новости»

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Ученица восьмого класса устроила стрельбу в гимназии № 5 в Брянске. Информация о ЧП появилась в местных чатах. По предварительным данным, девочка принесла с собой огнестрельное оружие и успела сделать несколько выстрелов.

В местных пабликах сообщают, что к гимназии прибыло много автомобилей Росгвардии.

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По словам одного из пользователей, ученица, предположительно, успела ранить в ногу одного из учеников. Все эти данные пока не были подтверждены официально.

По информации источника «360», девочка перемещалась по учебному заведению, ученики во время стрельбы закрылись в классах.

Все обстоятельства ЧП в гимназии устанавливаются.