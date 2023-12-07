07 декабря 2023, 10:04
Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 в Брянске
Источник «360»: ученица 8 класса устроила стрельбу в гимназии Брянска
Ученица восьмого класса устроила стрельбу в гимназии № 5 в Брянске. Информация о ЧП появилась в местных чатах. По предварительным данным, девочка принесла с собой огнестрельное оружие и успела сделать несколько выстрелов.
В местных пабликах сообщают, что к гимназии прибыло много автомобилей Росгвардии.
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По словам одного из пользователей, ученица, предположительно, успела ранить в ногу одного из учеников. Все эти данные пока не были подтверждены официально.
По информации источника «360», девочка перемещалась по учебному заведению, ученики во время стрельбы закрылись в классах.
Все обстоятельства ЧП в гимназии устанавливаются.
Стрельба
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