07 декабря 2023, 10:13
Устроившая стрельбу в брянской гимназии школьница принесла с собой дробовик — источник
Источник «360»: устроившая стрельбу ученица из Брянска вооружилась дробовиком
Восьмиклассница, устроившая нападение в гимназии № 5 в Брянске, предположительно, принесла с собой дробовик, сообщил источник «360». К учебному заведению уже прибыли правоохранительные органы и сотрудники Росгвардии.
По данным собеседника «360», из здания успели вывести учеников начальных классов, эвакуировали также среднее и старшее звено.
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По предварительной информации, никаких конфликтов со сверстниками у девочки ранее не было.
Стрельба
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