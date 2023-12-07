Эксклюзив 07 декабря 2023, 10:13 Устроившая стрельбу в брянской гимназии школьница принесла с собой дробовик — источник Источник «360»: устроившая стрельбу ученица из Брянска вооружилась дробовиком РИА «Новости»

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Восьмиклассница, устроившая нападение в гимназии № 5 в Брянске, предположительно, принесла с собой дробовик, сообщил источник «360». К учебному заведению уже прибыли правоохранительные органы и сотрудники Росгвардии.

По данным собеседника «360», из здания успели вывести учеников начальных классов, эвакуировали также среднее и старшее звено.

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По предварительной информации, никаких конфликтов со сверстниками у девочки ранее не было.