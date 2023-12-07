Важное 07 декабря 2023, 10:16 Два человека погибли при стрельбе в брянской гимназии Администрация Брянска: стрельба произошла в гимназии № 5, двое погибли РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минимум два человека погибли при стрельбе в гимназии № 5 Брянска. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По предварительной информации, оружие в учебное заведение пронесла учащаяся восьмого класса. К этому моменту известно о двух погибших и четырех пострадавших.

Реклама

Одной из погибших, вероятно, является сама девушка. На место ЧП отправились экстренные и оперативные службы, остальных школьников отправили домой в сопровождении взрослых. Здание гимназии оцепили сотрудники полиции.

О стрельбе в гимназии в Брянске ранее сообщил источник «360», у открывшей огонь девочки ранее не было конфликтов со сверстниками.

UPD. Администрация Брянска удалила сообщение о погибших из официального Telegram-канала.