Уголовное дело возбудили после незаконного митинга во Владикавказе

Следователи возбудили уголовное дело после незаконного митинга во Владикавказе. Участников заподозрили в нападении на 13 сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявили в региональном управлении СК РФ.

В пресс-службе Следственного комитета по Северной Осетии рассказали, что уголовное дело возбудили по статьям о хулиганстве и применении насилия в отношении правоохранителей, не опасного для жизни и здоровья.

В СК рассказали, что около двух тысяч человек собрались на незаконный митинг днем 20 апреля перед зданием правительства республики. Митингующие требовали отставки главы Северной Осетии и всего регионального правительства.

По версии следствия, сотрудники Росгвардии и полиции несколько раз предупреждали собравшихся о незаконности их действий и потребовали разойтись. Из-за того, что участники митинга не покинули площадь, стражи порядка попытались их вытеснить при помощи противоударных щитов.

«После этого, неустановленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлеченным к административной ответственности за совершенное ими правонарушение и принудительно удаленными с площади, грубо нарушая общественный порядок, применили физическое насилие в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД, причинив им телесные повреждения», — рассказали в пресс-службе СК.

Незаконный митинг устроили в столице Северной Осетии 20 апреля. Собравшиеся были недовольны режимом изоляции и мерами, которые предпринимаются в республике в связи с коронавирусом. На опубликованных фотографиях и видео с площади Свободы видно, что все участники не соблюдали дистанцию.