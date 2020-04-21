Призывающего к митингам во Владикавказе оштрафовали

Певца Вадима Чельдиева оштрафовали на 75 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе. Он призывал жителей Владикавказа выходить на митинг и утверждать, что вирус не опасен.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Северной Осетии. Заседание промышленного суда Владикавказа проходило 21 апреля в режиме видеосвязи.Певца оштрафовали на 75 тысяч рублей по статье 1315 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации».

Кроме того, его привлекут к уголовной ответственности по делу о применении насилия к правоохранителям, призывах к несанкционированным митингам и распространении фейков. Сейчас он заключен под стражу и находится в СИЗО Пятигорска.

20 апреля жители Владикавказа вышли на несанкционированную акцию. Они утверждали, что коронавирус не опасен, а строгие ограничения в стране и городе не нужны. На место митинга прибыли правоохранители, которые потребовали разойтись. Однако собравшиеся не послушали представителей власти — они двинулись в сторону дома правительства, расталкивая полицейских.

Толпа разошлась только после того, как к ним вышел глава республики Вячеслав Битаров. Стороны договорились о создании инициативной группы.

Позже Битаров раскритиковал действия митингующих. Он отметил, что они подвергли опасности не только свое здоровье, но и жизни окружающих. Роспотребнадзор не исключил, что из-за этой акции в республике скоро резко увеличится число зараженных. По информации на 21 апреля, во Владикавказе зафиксировали 177 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.