«Подвергли опасности здоровье окружающих». Глава Северной Осетии осудил пришедших на митинг во Владикавказе

Подобные поступки представляют реальную угрозу населению Северной Осетии. Речь идет не только о риске для здоровья, но и распространении ложной информации.

«Группа людей <…> вышла на несанкционированный митинг. Прежде всего они подвергли опасности свое здоровье и здоровье окружающих», — заметил Битаров.

Он напомнил, что распространение фейков о «несуществующем коронавирусе» в сложившейся ситуации является преступлением.

«В сложной ситуации оказались не только мы, но и вся Россия, весь мир», — заключил глава Северной Осетии.

Если в некоторых российских городах митинги прошли в онлайн-формате, то во Владикавказе его устроили «по старинке». У здания республиканского правительства собрались около полутора тысяч местных жителей. Так они выразили протест против режима самоизоляции, который действует в регионах из-за ситуации с коронавирусом в стране.