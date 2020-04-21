Кремль счел акцию во Владикавказе незаконной

Во Владикавказе недовольные режимом самоизоляции вышли на несанкционированный митинг. Их поведение осудили не только региональные власти. В Москве заявили, что подобная акция незаконна.

Официальную позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого процитировал ТАСС.

«Акция протеста против режима самоизоляции во Владикавказе была незаконной», — подчеркнул он.

Песков добавил, что в Кремле внимательно относятся к сообщениям россиян, которые рассказывают о своих сложностях из-за коронавируса. Одновременно с этим преувеличивать и обобщать «разговорчики» не стоит.

«Я бы не стал преувеличивать и обобщать, что вы говорите по „разговорчикам“ и так далее, делать из этого какие-то кампании», — процитировало РИА «Новости» официального представителя Кремля.

На акцию протеста во Владикавказе собрались сотни местных жителей, которые требовали отмены действующих из-за коронавируса ограничений и снятия режима самоизоляции. Инициатором мероприятия выступил оперный певец и ковид-диссидент Вадим Чельдиев. На днях его задержали за распространение фейков о коронавирусе. Сегодня Ленинский районный суд Владикавказа арестовал Чельдиева на два месяца, уточнил сайт радиостанции «Эхо Москвы».