Убитые в Гае студентки оказались подругами детства

Одна из девушек, которая была убита в Гае, поехала туда учиться в медколледж из деревни Туембетово. Об этом рассказал «360» отец погибшей студентки. По его словам, одну из подруг, которая тоже была найдена убитой, его дочь знала с детства, они вместе росли в одной деревне.

Последний раз мужчина разговаривал с дочерью накануне вечером.

«Хотела учиться, работать. С одной [из девушек, которые были убиты,] она познакомилась в том году уже в колледже. Со второй они знали друг друга с малых лет, потому что жили в одной деревне», — добавил он.

По данным источника «360», в убийстве трех студенток в Гае заподозрили 18-летнего молодого человека по имени Анвар С. По его информации, на юношу составили ориентировку.

«Я знаю его. Он тоже жил в деревне. Не знаю, что он делал в Гае, вроде с подругой [дочери] он хотел подружиться», — уточнил отец студентки.

По его словам, у парня была неблагополучная семья — его дядя несколько лет назад убил своего родственника.

Источник «360» в правоохранительных органах сообщил, что друзья Анвара С. уже дали показания и сообщили, что в день, когда были убиты девушки, он находился вместе с ними в Уфе.

Тела погибших студенток нашли сегодня утром после пожара. Две находились в квартире дома на улице Молодежная, тело третьей погибшей обнаружили на улице неподалеку. Им было 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру и учились в медицинском колледже. На телах были обнаружены колото-резаные раны. В СК РФ полагают, что убийца устроил пожар в квартире, чтобы скрыть следы преступления.