Убийцам девочки из Костромы проведут психиатрическую экспертизу в Москве

Подозреваемых в убийстве пятилетней девочки из Костромы направят в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Им предстоит психиатрическая экспертиза, рассказал «360» адвокат семьи погибшей Андрей Алешкин.

В Москву для прохождения стационарного обследования подозреваемых этапируют в ближайший месяц.

«Сегодня с уверенностью можно сказать, что действия преступников носили осознанный характер: они были продуманными, пути отхода тщательно планировались. Преступники осознавали и желали наступления последствий», — заявил адвокат.

Пятилетняя девочка пропала 4 января после прогулки в Костроме. Ее забрали двое неизвестных и скрылись. Ребенка начали искать, но не нашли. Позже силовики задержали двух мужчин, которые сознались в убийстве. Тело девочки обнаружили в помещении общежития.

Прокуратура сообщила, что оба подозреваемых ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию. Второй отбывал наказание за кражу. Мужчин арестовали и предъявили им обвинения. По информации СМИ, ребенок стал «подарком» одному из подозреваемых на день рождения.

После убийства ребенка возбудили дело о халатности полицейских. Их подозревают в недостаточном внимании к освободившемуся из тюрьмы педофилу. Адвокат Алешкин сообщил, что семья погибшей хочет добиться статуса потерпевшей по делу.