Адвокат семьи погибшей девочки в Костроме поддержал дело против допустивших убийство полицейских

Адвокат семьи убитой лицами, осужденными за педофилию, девочки поддержал возбуждение дела против полицейских, из-за недосмотра которых могло произойти убийство.

Андрей Алекшин заявил, что семья хотела бы стать потерпевшими по этому делу.

«Это действительно очень своевременное дело в точки зрения нравственности, законности… Действительно имело место быть безучастие в контроле за лицами, осужденными за педофилию. Считаю, мама может предъявить иск и к полиции — их бездействие привело к трагедии», — сказал он корреспонденту «360».

Дело о халатности полицейских возбудили после убийства пятилетней девочки в Костроме. Их подозревают в недостаточном внимании к освободившемуся из тюрьмы педофилу, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Тело ребенка нашли в общежитии, где находились оба подозреваемых в убийстве. Они были ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию. Они арестованы, им предъявлены обвинения. СМИ писали, что ребенок стал «подарком» одному из подозреваемых на день рождения.