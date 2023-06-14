Криминал 14 июня 2023, 20:14 Троих осужденных за фабрикацию дела Голунова экс-полицейских выпустят из колонии Трое осужденных за фабрикацию дела журналиста Голунова экс-полицейских выйдут из колонии РИА «Новости»

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Троих экс-полицейских, которых осудили за фальсификацию дела в отношении журналиста Ивана Голунова, выпустят из тюрьмы. Об этом ТАСС сообщил адвокат обозревателя Сергей Бадамшин.

Получившим по 7,5 года колонии Максиму Уметбаеву и Акбару Сергалиеву, а также осужденному на 4,5 года Денису Коновалову суд заменил наказание на альтернативное.

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«А именно на принудительные работы в исправительных центрах ФСИН», — уточнил Бадамшин.

Еще одному осужденному на 7,5 года бывшему правоохранителю Роману Феофанову суд не стал менять наказание. Сам Голунов, как отметил правозащитник, не возражал насчет перевода троих экс-полицейских на принудительные работы. Но журналист выступил против освобождения Феофанова из колонии, так как он не извинился.

Голунова задержали в центре Москвы в июне 2019 года. Правоохранители обыскали обозревателя и якобы нашли в его рюкзаке свертки с наркотиками, а потом «обнаружили» наркотические средства в его квартире. Дело Голунова вызвало резонанс. Расследование затянулось почти на два года. За это время удалось выяснить детали случившегося и установить, что журналиста избивали и подбросили ему наркотики. Бывших правоохранителей осудили в мае 2021 года.