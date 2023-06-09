Криминал 09 июня 2023, 18:22 Третьего обвиняемого в краже метанола для «Мистера Сидра» заключили под стражу Суд арестовал сотрудника полиции по делу о хищении метанола в Самарской области РИА «Новости»

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Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу сотрудника полиции Ивана Гребенкина. Его обвинили в хищении спирта, из которого производили суррогатный «Мистер Сидр». Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Ивану Гребенкину», — уточнили в ведомстве.

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В пятницу, 9 июня, арестовали на два месяца обвиняемых в краже метанола из самарского МВД для изготовления «Мистера Сидра»: принимавшего участие в краже метанола Дмитрия Егорова и коммерсанта Артема Айрапетяна.

Айрапетяна, Егорова-младшего и Гребенкина задержали, им предъявили обвинение. Алексей Егоров все еще находится в розыске.

Ранее следствие выступило с ходатайством об аресте причастных к хищению метилового спирта под Саратовом.

В четверг, 8 июня, Минздрав назвал общее число отравившихся суррогатным алкоголем в России.