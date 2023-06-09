Криминал 09 июня 2023, 16:45 Обвиняемых в краже метанола из самарского МВД для изготовления «Мистера Сидра» арестовали Суд отправил в СИЗО обвиняемых в краже метанола из самарского главка МВД РИА «Новости»

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Принимавшие участие в краже метанола из центра обеспечения самарского главка МВД Дмитрий Егоров и предприниматель Артем Айрапетян ближайшие два месяца проведут в следственном изоляторе. Такой вердикт вынес суд, сообщил ТАСС.

Решения по еще двум участникам хищения пока нет: по полицейскому Ивану Гребенкину суд его не вынес, а Алексей Егоров находится в розыске.

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По данным следствия, в мае этого года отец и сын Алексей и Дмитрий Егоровы вместе с сотрудником полиции Гребенкиным похитили со склада самарского главка МВД шесть тонн метилового спирта и продали его Айрапетяну.

Предприниматель осуществлял незаконные поставки сырья Анару Гусейнову — владельца компании, производящей напиток «Мистер Сидр». Опасное спиртное распространилось по всей России и привело к масштабному смертельному отравлению.

По данным Минздрава России, от употребления опасного алкоголя пострадал 101 человек, из которых 31 скончался.

Владелец компании-производителя напитка «Мистер Сидр» Анар Гусейнов находится под арестом с 6 июня.

Также после сообщений о краже метилового спирта со склада самарской полиции министр внутренних дел России Владимир Колокольцев уволил заместителя регионального главка Юрия Сафронова и ответственного за склад и Центр хозяйственного и сервисного обеспечения самарского управления МВД Александра Ремнева.