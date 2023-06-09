Криминал 09 июня 2023, 14:28 Следствие попросило арестовать причастных к хищению метилового спирта в Самарской области СК: следствие ходатайствует об аресте причастных к хищению метилового спирта под Саратовом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следствие обратилось с ходатайством об аресте подозреваемых, причастных к хищению метилового спирта в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Следствие ходатайствует об аресте лиц, причастных к хищению метилового спирта в Самарской области», — уточнили в ведомстве.

Реклама

СК России расследует уголовные дела по фактам массового отравления людей суррогатным алкоголем. По данным следствия, индивидуальный предприниматель и учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов в поселке Винтай с 2022 года занимался производством напитка «Мистер Сидр» и отправлял его в разные регионы.

«Гусейнова арестовали, ему предъявили обвинение», — рассказали в Следкоме.

Также выяснилось, что в мае отец и сын, Алексей и Дмитрий Егоровы, вместе с полицейским Иваном Гребенкиным похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» шесть тонн метилового спирта и продали его еще одному фигуранту дела — Артему Айрапетяну. Он нелегально поставлял спирт Гусейнову. Так ядовитое вещество попало в сидр.

В СК пояснили, что Айрапетяна, Егорова-младшего и Гребенкина задержали, им предъявили обвинение. Алексея Егорова объявили в розыск.

Ранее Роспотребнадзор изъял более 70 тысяч литров опасного «Мистера сидра».