09 июня 2023, 14:28
Следствие попросило арестовать причастных к хищению метилового спирта в Самарской области
СК: следствие ходатайствует об аресте причастных к хищению метилового спирта под Саратовом
Следствие обратилось с ходатайством об аресте подозреваемых, причастных к хищению метилового спирта в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
«Следствие ходатайствует об аресте лиц, причастных к хищению метилового спирта в Самарской области», — уточнили в ведомстве.
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СК России расследует уголовные дела по фактам массового отравления людей суррогатным алкоголем. По данным следствия, индивидуальный предприниматель и учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов в поселке Винтай с 2022 года занимался производством напитка «Мистер Сидр» и отправлял его в разные регионы.
«Гусейнова арестовали, ему предъявили обвинение», — рассказали в Следкоме.
Также выяснилось, что в мае отец и сын, Алексей и Дмитрий Егоровы, вместе с полицейским Иваном Гребенкиным похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» шесть тонн метилового спирта и продали его еще одному фигуранту дела — Артему Айрапетяну. Он нелегально поставлял спирт Гусейнову. Так ядовитое вещество попало в сидр.
В СК пояснили, что Айрапетяна, Егорова-младшего и Гребенкина задержали, им предъявили обвинение. Алексея Егорова объявили в розыск.
Ранее Роспотребнадзор изъял более 70 тысяч литров опасного «Мистера сидра».
Преступления
Следственный комитет России
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