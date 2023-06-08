Общество 08 июня 2023, 21:24 Минздрав назвал общее число отравившихся суррогатным алкоголем в России Минздрав: 101 человек пострадал от отравления опасным сидром в России РИА «Новости»

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Число умерших от отравления суррогатным алкоголем в России достигло 31, еще 101 человек пострадал. Такие данные привел Минздрав РФ, сообщил ТАСС.

«В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 101 человек, в том числе пять несовершеннолетних и одна беременная женщина», — указано в сообщении.

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По данным Минздрава, состояние четверых отравившихся суррогатным сидром оценили как крайне тяжелое, еще 24 человека находятся в тяжелом состоянии. Стационарное лечение в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия проходят 68 пациентов, у 18 из них состояние средней степени тяжести, у 22 — легкой степени тяжести. Врачи выписали домой двух человек, уточнили в ведомстве.

Ядовитый сидр произвели на производстве в Самарской области. После массового отравления продукцию компании запретили продавать по всей России. Суд арестовал бизнесмена, который владел производством, до 4 августа.