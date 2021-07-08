Суд смягчил наказание одному из лжесвидетелей по делу Михаила Ефремова
Московский городской суд смягчил наказание лжесвидетелю по делу Михаила Ефремова Андрею Гаеву. Вместо полутора лет исправительных работ он должен будет заплатить штраф в 50 тысяч рублей.
«Суд апелляционной инстанции постановил изменить приговор Пресненского суда, признать в качестве смягчающих наказание данные о наличии инвалидности I группы и назначить наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей», — сообщили РИА «Новости» в суде.
В суде сообщили, что в остальном приговор оставили без изменений, а жалобы — без удовлетворения.
Накануне прошел суд над другими двумя лжесвидетелями. Александру Кобцу дали 1,5 года, а Тевану Бадасяну — год.
Смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня прошлого года. В результате погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Михаила Ефремова посадили на семь лет и шесть месяцев. Во время расследования Андрей Гаев и его друг, слепой на один глаз свидетель Александр Кобец, которые якобы были на месте ДТП утверждали, что Ефремов выходил со стороны пассажирского кресла.
Еще один свидетель защиты Теван Бадасян в суде рассказал, что в день ДТП видел машину актера, но в ней находился незнакомец.