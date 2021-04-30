Добровинский прокомментировал приговоры лжесвидетелям по делу Ефремова

Представлявший потерпевших в деле актера Михаила Ефремова адвокат Александр Добровинский заявил, что еще в ходе процесса просил вынести частное определение по лжесвидетелям со стороны защиты. Об этом он заявил в беседе с «360».

Добровинский подчеркнул, что заранее предвидел все ходы, на которые пошла защита артиста.

«Когда случился инсульт, я сразу сказал, что это манипуляция судом, когда Ефремов уволил своих адвокатов, я предвидел, что они еще вернутся. Когда выступили свидетели, я сразу сказал, что это лжесвидетели, и в прениях просил вынести им частное определение», — заявил Добровинский.

Он пояснил, что на видеофайлах этих людей не было. При этом сторона защиты не удосужилась посмотреть все восемь часов записи.

«Все эти манипуляции стороны защиты только усугубили положение Ефремова, так как с правосудием нельзя шутить. Если только это не было их замыслом», — заметил адвокат.

В пятницу, 30 апреля, Пресненский суд Москвы вынес приговор двум свидетелям со стороны защиты по делу артиста Михаила Ефремова за дачу ложных показаний.

Первым осужденным стал Теван Бадасян. Его приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты. Он утверждал, что в машину Ефремова за два часа до аварии сели два человека. Второй осужденный, Александр Кобец, получил 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы.

На суде по делу артиста он заявлял, что был на месте аварии и видел, что за рулем находился темноволосый молодой человек. При этом Кобец отмечал, что у него плохое зрение, а в тот вечер он был пьян.