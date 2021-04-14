Свидетель по делу Ефремова не признал вину в даче ложных показаний

Обвиняемый в даче ложных показаний по делу Михаила Ефремова Александр Кобец отказался признавать свою вину перед судом, сообщил корреспондент «360» из зала заседания.

По мнению стороны гособвинения, Кобец специально хотел ввести суд в заблуждение и придумал историю о прогулке с приятелем Андреем Гаевым в районе места ДТП. Таким образом, как считает прокурор, Кобец хотел выгородить Михаила Ефремова.

Показания по делу о смертельном ДТП с участием актера Кобец давал летом прошлого года. Тогда он заявил, что после аварии на Садовом кольце он видел в джипе артиста двух человек. Ефремов, по его словам, не сидел за рулем иномарки, на водительском месте якобы был мужчина славянской внешности с черными волосами. Сам актер, по утверждению свидетеля, сидел на заднем сиденье джипа. Позже Кобец признался, что во-первых, во время той прогулки он пил пиво, а во-вторых, у него серьезные проблемы со зрением.