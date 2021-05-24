Ефремов в колонии стал шить антиковидные костюмы для медиков

Российский актер Михаил Ефремов, которого осудили на 7,5 года за смертельное ДТП в Москве, занялся производством антиковидных костюмов для медиков. Такую работу артисту дали в Белгородской колонии.

С Ефремовым недавно виделся ответственный секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Об этом он рассказал сайту kp.ru.

«Недавно я виделся с Михаилом Ефремовым. Он знаете, в своей колонии работает на производстве антиковидных медицинских костюмов», — пояснил Мельников.

Общественник уточнил, что актер вставляет в костюмы молнии. Работе осужденный Ефремов рад: по его словам, так «время идет быстрее».

Ефремов отбывает наказание в ИК-4 Белгородской области. Артист хотел остаться в хозяйственном отряде СИЗО, но в изоляторе отказали актеру в его просьбе.

Михаил Ефремов 8 июня 2020 года стал участником ДТП в центре Москвы. Он пьяным сел за руль, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой фургон под управлением курьера Сергея Захарова. Мужчина скончался в больнице.