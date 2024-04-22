Криминал 22 апреля 2024, 21:11 Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве в Люблине «Известия»: все фигуранты дела об убийстве в Люблине отправлены под стражу

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца всех фигурантов дела об убийстве москвича в Люблине. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

По данным издания, в СИЗО отправятся Низами и Бахтияр Аббасовы — отец и дядя главного подозреваемого Шахина Аббасова. А также Нахид Гусейнов и Исахан Аббасов — они помогли соучастникам убийства скрыться на своих автомобилях. По решению суда, все фигуранты уголовного дела останутся под стражей до 18 июня 2024 года.

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Ранее суд отправил СИЗО Шахина Аббасова, обвиняемого в умышленном убийстве. По данным следствия, Шахин и Шахрат Аббасовы нанесли множественные удары руками и ножом молодому человеку, который сделал им замечание за неправильную парковку. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице.

Следователь сообщила, что отец Аббасова пытался договориться с родственниками убитого, чтобы «замять дело». Мать погибшего москвича, в свою очередь, рассказала, что ей и ее семье угрожали родственники обвиняемых.