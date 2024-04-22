Эксклюзив 22 апреля 2024, 19:16 Мать убитого на парковке в Люблине москвича пожаловалась на угрозы Семье убитого в конфликте из-за парковки мотоциклиста поступали угрозы Пресс-служба Следственного комитета

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Родителям убитого из-за замечания на парковке 24-летнего москвича поступали угрозы со стороны родственников обвиняемых по делу. Об этом «360» рассказала мать погибшего.

По ее словам, в день трагедии к ним в автомобиль пытался вломиться взрослый человек.

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«Мы не знаем, кто это был, он что-то кричал в открытое окно. Угрозы были, но прямым текстом их не озвучивали», — отметила женщина.

Собеседница «360» уточнила, что это произошло в день убийства сына. Позже ей поступил странный звонок с неизвестного номера.

«Прямой угрозы для жизни не было, но мягко намекнули, что любые действия с моей стороны могут расцениваться как негативные для моей семьи. Соответствующую информацию мы донесли до сотрудников полиции, все это уже расследуется», — добавила мать погибшего.

Уроженец Азербайджана Шахин Аббасов 17 апреля припарковал машину на тротуаре у подъезда многоэтажного дома на Краснодарской улице в районе Люблино, что не понравилось молодому парню. Он сделал замечание, в результате чего началась потасовка. Парень получил ранение в живот и скончался в больнице.

Замоскворецкий суд арестовал Аббасова до 18 июня по делу об умышленном убийстве. Свою вину он не признал.

Также в Москве задержали отца и друга подозреваемого по делу об убийстве из-за парковки. При обысках в доме предполагаемого убийцы нашли более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.