Криминал 22 апреля 2024, 14:42 Отца обвиняемого в убийстве из-за парковки уличили в попытке «замять дело» Обвиняемый в убийстве из-за парковки Аббасов возразил против ареста Пресс-служба Следственного комитета

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Обвиняемый в убийстве из-за парковки в Москве Шахин Аббасов выступил против ареста. Он признался, что не хотел совершать преступление. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Возражаю (против меры пресечения — прим. ред.). Я очень сожалею, не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом», — сказал он через переводчика.

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Адвокат сообщил, что мужчина признает свою вину частично. Он не согласился с квалификацией дела и призвал суд ограничиться домашним арестом.

Как сообщила следователь во время заседания в Замоскворецком суде Москвы, отец Аббасова пытался договориться с родственниками убитого, чтобы «замять дело».

Убийство произошло 17 апреля. Обвиняемый находился в столице без регистрации. Он временно жил у родственников в Люблине. Аббасов припарковал машину на тротуаре прямо у подъезда, что не понравилось молодому парню. Он сделал уроженцу Азербайджана замечание, в результате чего началась потасовка. Парень получил ранение в живот. Скорая увезла его в больницу, где пострадавший скончался.