Происшествия 22 апреля 2024, 15:39 Обвиняемого в убийстве из-за парковки в Люблине арестовали на два месяца Суд Москвы арестовал Аббасова по делу об убийстве из-за парковки до 18 июня

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Замоскворецкий районный суд отправил под арест Шахина Аббасова до 18 июня 2024 года по делу об умышленном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По данным следствия, на парковке в Люблине у Аббасова произошел конфликт с мужчиной. Обвиняемый позвонил родственникам и привлек их к убийству.

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Шахин и Шахрат Аббасовы нанесли множественные удары мужчине, в том числе при помощи ножа. После этого подозреваемые скрылись. Пострадавший скончался в больнице.

Шахина Аббасова обвинили в совершении умышленного убийства человека по предварительному сговору. На суде обвиняемый не признал свою вину.

Отец фигуранта уголовного дела попытался договориться с родственниками погибшего, чтобы замять дело.