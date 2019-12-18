Суд арестовал подозреваемого в педофилии из дома-арсенала

Суд Гатчины принял решение арестовать на два месяца жителя деревни Химози под Гатчиной Андрея Бовта. Мужчину подозревают в педофилии, а также незаконном хранении оружия.

Бовта задержали 16 декабря в трехэтажном доме в деревне Химози Гатчинского района, где он жил с семьей. С ним находились супруга и восемь детей.

Мужчину подозревают в многолетней сексуальной связи с 13-летней дочкой и незаконном хранении оружия. Заявление в полицию подала мать девочки, Светлана Лободюк. Накануне, 17 декабря, мужчину задержали.

Как сообщали ранее СМИ, Лободюк — двоюродная сестра Бовта. В официальном браке пара не состоит. Как заявила женщина, ее муж сделал любовницей собственную дочь, когда ей было шесть. Сейчас девочке исполнилось 13.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова ранее признала, что органы опеки не знали о существовании многодетной семьи в деревне. Как так произошло, будут выяснять с помощью прокуратуры. Органы опеки забрали из семьи детей, шестеро из которых несовершеннолетние. Их отправили в гатчинскую больницу. По информации местных властей, дети живут без документов, нигде не зарегистрированы и официально будто не существуют.