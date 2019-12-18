«Интерфакс»: правоохранители перечислили найденное в доме-арсенале под Гатчиной

Стало известно, что именно изъяли правоохранители из дома под Гатчиной, где живет многодетная семья Бовтов. Сам Андрей Бовт обвиняется в совращении несовершеннолетней дочери.

Так, в доме у мужчины нашли шесть автоматов Калашникова, три пулемета «РПК», пневматическую винтовку, ружье БМ-16 «ТОЗ», два пистолета-пулемета «Кедр», два пистолета Макарова, пистолет «ТТ», самодельный ствол с затвором, а также три тысячи патронов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Кроме того, силовики нашли там две ручные дымовые гранаты и гранату «Ф-1», а также два бронежилета, два жилета с логотипом «ФСБ» и звезду Героя России без номера. Во время обыска правоохранители забрали из дома видеокамеры, ноутбуки, видеокассеты, флеш-карты и мобильные телефоны, которые представляют интерес для следствия.

Андрея Бовта задержали 16 декабря в деревне Химози Гатчинского района. Его подозревают в сексуальном насилии над 13-летней дочкой и незаконном хранении оружия. Заявление в полицию подала мать девочки, Светлана Лободюк. По данным СМИ, она является двоюродной сестрой Бовта и не состоит с ним в официальном браке. Женщина заявила, что мужчина насиловал девочку с 2012 года.

Сейчас органы опеки забрали из семьи восьмерых детей. Шестеро из них являются несовершеннолетними. Некоторых ребят госпитализировали в гатчинскую больницу. По информации районной администрации, дети нигде не зарегистрированы, у них нет документов.

Меру пресечения Андрею Бовту должны избрать в среду, 18 декабря. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.