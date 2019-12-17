«Интерфакс»: задержан владелец дома с арсеналом под Гатчиной

Правоохранители задержали владельца дома в деревне Химози под Гатчиной — там проживала семья задержанного ранее Андрея Бовта. В трехэтажном особняке при обыске обнаружили целый арсенал.

О задержании владельца дома «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе Следственного комитета Ленинградской области эту информацию подтвердить не смогли.

Источник также отметил, что уже в среду, 18 декабря, следствие обратится в суд с ходатайством об аресте проживающего в доме Андрея Бовта. Сейчас он задержан.

Андрей Бовт с супругой и восемью детьми жили в арендованном доме. Правоохранительные органы изначально проверяли 46-летнего главу семейства на причастность к совращению несовершеннолетней дочери. Однако в ходе обыска в его доме обнаружили целый арсенал оружия, который никто даже не прятал от детей — шестеро из них еще не достигли 18 лет.

Сейчас всех детей изъяли из дома, некоторых из них поместили в гатчинскую больницу. С ними работают врачи, которые оценивают их физическое и психическое состояние. Отмечается, что дети не имеют документов и нигде не зарегистрированы.