«Интерфакс»: задержан владелец дома с арсеналом под Гатчиной
О задержании владельца дома «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе Следственного комитета Ленинградской области эту информацию подтвердить не смогли.
Источник также отметил, что уже в среду, 18 декабря, следствие обратится в суд с ходатайством об аресте проживающего в доме Андрея Бовта. Сейчас он задержан.
Андрей Бовт с супругой и восемью детьми жили в арендованном доме. Правоохранительные органы изначально проверяли 46-летнего главу семейства на причастность к совращению несовершеннолетней дочери. Однако в ходе обыска в его доме обнаружили целый арсенал оружия, который никто даже не прятал от детей — шестеро из них еще не достигли 18 лет.
Сейчас всех детей изъяли из дома, некоторых из них поместили в гатчинскую больницу. С ними работают врачи, которые оценивают их физическое и психическое состояние. Отмечается, что дети не имеют документов и нигде не зарегистрированы.