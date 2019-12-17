Органы опеки не знали о существовании семьи из дома-арсенала под Гатчиной

Как только стали известны первые факты, связанные с многодетной семьей из Гатчины, аппарат детского омбудсмена стал отслеживать ситуацию. Информацию собирали всю ночь, становились известны все новые подробности. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Кузнецова.

«К утру ряд фактов был уточнен по вопросам — чьи дети, кто находился из взрослых в доме, кем они приходятся тем детям, которые были выявлены там. Ну и, конечно, все обстоятельства, связанные с той ситуацией, в которой были обнаружены дети. Кроме шока, сложно это иначе охарактеризовать и назвать другие эмоции», — рассказала Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, ночью были допросы, расследование только началось. Аппарат правозащитницы держит на контроле все связанное с изъятыми из этой семьи детьми.

Известно, что мать семейства сейчас дома: после того как с ней поговорили правоохранители, ее отпустили. Никаких обвинений женщине не предъявлено. Дети между тем остаются в больнице под присмотром медиков. Несовершеннолетним назначено обследование.

«Наш уполномоченный по правам ребенка тут же выехала на место, сейчас она находится с детьми... Здоровью детей ничего не угрожает», — добавила Кузнецова.

Неясно другое. Каким образом восемь детей могли незаметно проживать на территории небольшого муниципального образования. Органы опеки и попечительства в ходе своей деятельности не могли не заметить эту многодетную семью. Центральный аппарат детского омбудсмена намерен обратиться в прокуратуру, чтобы компетентные органы проверили, как была выстроена работа местных органов опеки и попечительства.

Кузнецова добавила, что в последнее время выявлены факты непрофессиональной работы органов опеки и попечительства. Где-то опека проявляет излишнюю активность, детей отбирают у родителей, а где-то происходит наоборот — халатность, недосмотр, неисполнение прямого назначения.

«Те обстоятельства, в которых дети были обнаружены, вызывают еще больше вопросов. Мы знаем, что, по предварительным данным, отец был зарегистрирован в Петербурге, семья была зарегистрирована, но там они не проживали… Органы опеки и попечительства не знали о существовании этой семьи», — признала омбудсмен.