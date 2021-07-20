Стало известно, в какой СИЗО направили сбившую детей студентку Башкирову

Студентка Валерия Башкирова, сбившая детей на западе Москвы, сейчас находится в следственном изоляторе №6. Об этом заявила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина.

Условия содержания девушки соответствуют требованиям закона, уточнила она в эфире радиостанции «Говорит Москва». В СИЗО Башкирова пробудет до 16 сентября.

Ранее ей предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В результате аварии 16 июля на улице Авиаторов умерли два ребенка — мальчикам было три года и пять лет.

Еще одна девятимесячная девочка, коляску с которой также сбила иномарка студентки, смогла выжить. Ее уже выписали из больницы. Отец одного из погибших детей заявил, что семья студентки не извинилась перед ними и не принесла соболезнований.

Мать второго умершего ребенка не общается с прессой. Ее соседка рассказала, что в недавней беседе она только поблагодарила тех, кто помог организовать похороны.