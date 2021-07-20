Соседка рассказала о состоянии матери сбитых в Солнцеве детей

Мать детей, которых сбила студентка на улице Авиаторов в Москве, почти ни с кем не разговаривает, но в беседе с соседкой поблагодарила всех, кто оказал финансовую помощь в организации похорон. Жертвами ДТП стали два мальчика.

О состоянии семьи после трагедии в беседе с МК рассказала женщина, которая живет по соседству. По ее словам, она общалась с матерью после аварии.

«Разговаривала с ней по телефону. Хотя вообще она почти ни с кем не разговаривает, отвечает односложно: „Нам не до этого“. Ее можно понять», — сказала собеседница издания.

По словам соседки, она знает эту семью уже несколько лет.

«Их всего семь человек — Марина, ее муж и пятеро детей. <...> Их всех она называет «наши дети», ничего другого я не слышала», — добавила женщина.

Соседка добавила, что организовала в соцсетях сбор средств для помощи близким сбитых детей. Во время короткой беседы по телефону мать поблагодарила тех, кто оказал помог им деньгами.

ДТП на улице Авиаторов произошло 16 июля на нерегулируемом пешеходном переходе. Взрослые с детьми пяти и трех лет, а также девятимесячным младенцем в коляске переходили дорогу, когда внезапно их сбила иномарка Mazda. Автомобилем управляла 18-летняя Валерия Башкирова. Двое пострадавших мальчиков умерли в больнице. Девятимесячную девочку накануне выписали из больницы.

Башкирову сначала поместили под домашний арест, но затем суд ужесточил меру пресечения и отправил ее в СИЗО до 16 сентября.