ФСИН опровергла перевод сбившей детей в Солнцеве студентки в одиночную камеру

Сбившая троих детей на пешеходном переходе в Солнцеве Валерия Башкирова находится в следственном изоляторе, но не в одиночной камере. Об этом заявили в УФСИН по Москве.

Сейчас студентка находится в карантинном отделении. В ведомстве подчеркнули, что ее права соблюдаются, как и права других арестованных. За всеми установлен контроль со стороны сотрудников СИЗО, сообщило РИА «Новости».

Башкирова обвиняется в гибели двух детей в результате ДТП на улице Авиаторов на западе столицы. Трагедия произошла 16 июля. Сначала Башкирову отправили под домашний арест, но накануне меру пресечения ужесточили.

Отец одного из погибших мальчиков заявил, что семья студентки не извинилась перед ними и даже не принесла соболезнований. Родственники Башкировой считают, что ДТП могло произойти из-за слепящего солнца. Они уверены, что девушка не употребляла спиртное. Однако в Мосгорсуде ранее заявляли, что она могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.