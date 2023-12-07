Криминал 07 декабря 2023, 00:39 Сожительница Кивы раскрыла причину его ухода в парк перед гибелью Baza: сожительница Кивы сообщила, что в парке он записывал свои видео Илья Кива / Соцсети

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Опрошенная следователями сожительница Ильи Кивы рассказала, зачем он отправился в парк перед убийством. Девушка объяснила, что бывший депутат Верховной Рады записывал свои видео в лесополосе отеля в целях безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Делал он это для того, чтобы нельзя было определить местность, где он находится», — уточнила она.

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Кива опасался покушений со стороны украинских недоброжелателей, поэтому всегда соблюдал меры предосторожности.

Политик практически каждый день выкладывал новые ролики на тему отношений России и Украины в своем аккаунте в социальных сетях. По одной из версий, в среду, 6 декабря, он ушел в парк, чтобы снять очередное видео. Следователи уже приступили к работе на месте убийства Кивы возле отеля «Величъ Country Club». Их работу засняли на видео.

Известно, что на территорию гостиницы перестали пускать клиентов. Местный охранник отвечал гостям, что ничего не знает по поводу отмены брони, а просто выполняет указания руководства отеля.

Ранее в ГУР Минобороны Украины заявили, что к убийству экс-депутата Рады имеет отношение СБУ: его гибель в ведомстве назвали результатом спецоперации украинских силовиков.