Важное 06 декабря 2023, 20:43 Работу следователей на месте убийства Ильи Кивы сняли на видео Появилось видео с места убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы

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В Одинцовском городском округе следователи приступили к работе на месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Снятые возле отеля «Величъ Country Club» кадры опубликовал «360».

На территорию отеля никого из представителей СМИ не пускают. Какие-либо комментарии правоохранители тоже не дают.

На видео попали закрытые ворота с надписью «Частная территория. Проезд/проход по пропускам» и машины Следственного комитета и полиции.

Киву нашли мертвым вечером 6 декабря в Подмосковье. Следователи предварительно установили, что в политика выстрелили из неизвестного оружия. В СК уже возбудили уголовное дело и прорабатывают несколько версий произошедшего.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что к убийству экс-депутата Рады имеет отношение СБУ: его гибель в ведомстве назвали результатом спецоперации украинских силовиков.