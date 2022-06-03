«Пусть она там отбывает срок». Лукашенко допустил передачу в Россию Софьи Сапеги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможной передаче осужденной Софьи Сапеги в Россию. По его словам, отбывать срок россиянка может на территории своей страны, написало БелТА.

«Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать», — сказал Лукашенко.

Он обратил внимание, что между Россией и Белоруссией есть практика передачи осужденных граждан, поэтому такой механизм может быть применен.

«Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», — добавил он.

Гродненский областной суд 6 мая приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни в отношении иной социальной группы, которые повлекли тяжкие последствия. Помимо этого, Сапегу признали виновной в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни лиц, которые не давали на это согласие, что в причинило вред потерпевшим.

Адвокат Сапеги Антон Гашинский в комментарии «Газете.ru» заявил, что сторона защиты планирует начать процедуру ее передачи девушки в РФ после подачи прошения о помиловании в Белоруссии.

«Шанс на помилование у нас есть, [Глава МИД Белоруссии] Владимир Макей в самом начале говорил, что такой вариант возможен, поэтому мы будем по нему идти», — пояснил юрист.

Гашинский не исключил и шанс на помилование Сапеги в России.